تراجع إنتاج ليبيا النفطي بـ42 ألف برميل يوميًّا

ايوان ليبيا – وكالات :

تراجع إنتاج ليبيا من النفط خلال شهر يوليو الماضي بمقدار 42 ألف برميل يوميًّا، بحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».

وكشفت بيانات المنظمة، أمس الجمعة، أن مستويات إنتاج الدول الأعضاء تراجعت إلى مستوى 29.609 مليون برميل يوميًّا في يوليو الماضي، مقابل 29.855 مليون برميل يوميًّا في الشهر السابق له.

وجاء تراجع الإنتاج النفطي في ليبيا بمقدار 42 ألف برميل يوميًّا، أما في فنزويلا فهبط بمقدار 32 ألف برميل يوميًّا في يوليو، بحسب «أوبك».

وقادت السعودية انخفاض الإنتاج داخل «أوبك» في الشهر الماضي، بمقدار 134 ألف برميل يوميًّا ليصل إجمالي إنتاجها النفطي إلى 9.698 مليون برميل يوميًّا . فيما انخفض إنتاج إيران من النفط بمقدار 47 ألف برميل يوميًّا عند 2.213 مليون برميل يوميًّا.

تأثير الحالة الأمنية على إنتاج النفط الليبي

وجاء الانخفاض بعد إغلاق أكبر حقل في ليبيا (الشرارة)، لفترة وجيزة منتصف الشهر الجاري، وفي 30 يوليو الماضي. وحذرت «غلوبال بلاتس» الأميركية، الأسبوع الماضي، من خطر تأثير البيئة الأمنية المتدهورة على إنتاج النفط الليبي، خاصة أن البلاد لا تزال تعيش أطوار حرب أهلية طويلة، بحسب قولها.

وهبوط الإنتاج الليبي يكلف الخزينة الحكومية خسارة تقدر بما يزيد على 80 مليون دولار خلال شهر واحد، بمتوسط سعر نفط 67 دولًا للبرميل.

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