دوريات مراقبة للجيش على الساحل الليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن رئاسة أركان القوات البحرية قامت بتسييّر دوريات مراقبة وقبض في الساحل الليبي تتكون من زوارق سريعة الحركة للدوريات القريبة والدوريات البعيدة وكذلك عناصر من القوة البحرية الضاربة القادرة على التعامل مع مختلف انواع الأهداف التي تخالف الأوامر الصادرة عن القيادة العامة أو تنتهك السيادة الليبية البحرية.

كما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن سلاح الجو استهدف قوات حكومة الوفاق بقيادة آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي التي حاولت دعم قوات الزاوية في غريان ما أدى إلى تكبد قوات الوفاق خسائر كبيرة في الأرواح يوم أمس الجمعة.

وأوضح المركز الإعلامي أنه جرى أيضا استهداف مواقع في عين زوارة تتواجد بها عناصر تابعة لحكومة الوفاق من مصراته وزليتن والخمس وبعض عناصر شورى بنغازي المدرجة على لائحة الإرهاب مبينا أن سلاح الجو استهدف أيضا محيط مدينة غريان بعدد من الضربات المباشرة لتمركزات قوات الوفاق.

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