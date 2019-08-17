ماني يعتذر لـ ساوثامبتون.. ويوضح سر عصيبته في الدقائق الأخيرة

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز الثاني بالفوز بهدفين دون رد تكفل ماني بتسجيل وصناعة هدف.

وتحدث السنغالي عقب نهاية اللقاء قائلا: “يا لها من مباراة، لم تكن مباراة سهلة لكن علينا توقع هذا في تلك المرحلة من الموسم”.

وواصل عن صعوبة المباراة “بعد 120 دقيقة أمام تشيلسي يوم الأربعاء لم يكن الأمر سهلا وكنا نعرف مدى صعوبة الأمر”.

وأكمل “لكننا حصدنا الـ 3 نقاط واعتقد أننا نستحق هذا، منذ أن سجلنا الهدف الأول أصبح الأمر سهلا”.

ماني هز شباك فريقه السابق للمرة الأولى منذ ارتداء قميص ليفربول ليرد: “اعتذر لفريقي السابق لكنني أسجل بقميص ليفربول الآن، لقد أتخذت خطوة جيدة عن طريق ساوثامبتون ولدي احترام كبير لهم وتعملت الكثير هناك وهذا جزء من كرة القدم وعليّ التعامل مع ذلك”.

ماني لعب أمام القديسين 5 مباريات سابقة لم يسجل أو يصنع أهدافا خلالها، وانتهت منها 4 مباريات بالانتصار.

واختتم عن العصبية بعد هدف ليفربول “كنت عصبيا لأن المباراة لم تتنه بعد، تبقت 10 دقائق وأصبحت الأمور صعبة وتوقعنا هذا وهذا جزء من كرة القدم”.

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