بالفيديو – هدف محقق ضائع في ملخص صلاح أمام ساوثامبتون

ظهور هداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين جاء خافتا على ملعب سانت ماري.

فتواصل غيابه عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي بعدما فشل في هز شباك تشيلسي بالسوبر الأوروبي.

وبدا صلاح متأثرا بخوض 120 دقيقة كاملة في السوبر الأوروبي إذ أهدر فرصة في الشوط الأول بالدقيقة 33 بتسديدة قوية جاءت بعيدة عن المرمى.

وفي الشوط الثاني أهدر صلاح فرصة محققة في الدقيقة 55 بانفراد تان نجح الحارس في التصدي له ببراعة مكتفيا بـ 3 تسديدات ودقة تمرير وصلت إلى 67%.

ليخرج صلاح بعد مرور 78 دقيقة من عمر اللقاء ويحل بدلا منه البلجيكي ديفوك أوريجي.

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