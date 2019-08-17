الجبير: استقرار السودان يسهم في تحقيق السلم والأمن بالمنطقة

قال وزير الدولة للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في حضور مراسم توقيع اتفاق الخرطوم اليوم، إن اتفاق السودان هو اللبنة الأولى التي سوف تسهم في بناء دولة متمكنة أمنيا واقتصاديا وسوف يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وأكد الجبير”أن المملكة كانت ومازالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره، ومساهمتها الفاعلة في التوصل لاتفاق الشراكة الموقعة بين الأطراف السودانية ودعمها الجهود التي قادتها دولة إثيوبيا الفيدرالية والاتحاد الإفريقي امتداد لهذا النهج، وأضاف أن المملكة العربية السعودية تتطلع أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بما يكفي السودان شر التدخلات الخارجية التي تستهدف استقراره”.

وأشار الجبير”إلى أن استقرار السودان هو جزء مهم من استقرار المنطقة ويسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين”.

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