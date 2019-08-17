الولايات المتحدة تصدر مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1”

العنوان_واشنطن

أصدرت الولايات المتحدة مذكرة ضبط بشأن ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1″، بعد يوم واحد من السماح لها بمغادرة منطقة جبل طارق.

وتريد وزارة العدل الأمريكية مصادرة الناقلة وكل النفط الذي تحمله ونحو مليون دولار بناء على اتهامات بخرق عقوبات والاحتيال المصرفي وغسيل الأموال و”الإرهاب”.

وقالت وزارة العدل إن الناقلة، التي تفيد تقارير بأنها ما زالت ترسو في مياه جبل طارق، يجب مصادرتها “لمحاولة الوصول إلى النظام المالي الأمريكي بصورة غير مشروعة ودعم شحنات محظورة إلى سوريا”.

وتم التحفظ على الناقلة “غريس 1” الشهر الماضي للاشتباه في خرقها عقوبات الاتحاد الأوروبي على نقل النفط إلى سوريا.

وقضت المحكمة العليا في جبل طارق الخميس بأنه يمكن للناقلة أن تبحر إذا قدمت ضمانات بأنه لن تسلم حمولتها إلى سوريا.

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