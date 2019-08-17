البيت الأبيض يخطط لإلغاء بعض المساعدات الخارجية

تتقدم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غضون أيام بخطة لإلغاء بعض مدفوعات المساعدات الخارجية التي صرح بها الكونجرس، مما أدى إلى نزاع مع نواب المجلس، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وأكد مسئول بارز في الإدارة أن ما يسمى بحزمة المساعدات الملغاة، إعلانها مطلع الأسبوع المقبل.

وكشف المسئول في إدارة ترامب، الذي رفض الكشف عن اسمه لدى مناقشة خطط لم يعلنها بعد، أن بعض التمويلات التى تم إلغاؤها تماما، كانت مخصصة لمشاريع مثل تركيب ألواح طاقة شمسية في منطقة البحر الكاريبي، وتوفير أماكن آمنة في أيرلندا للأشخاص المنزعجين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



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