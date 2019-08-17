دي مارزيو: سانشيز أتم اتفاقه مع إنتر ميلان

وحسب “سكاي إيطاليا”، فإن إنتر ميلان أتم الاتفاق مع سانشيز، فيما يسافر فيرناندو فيلوسيفيتش وكيل أعماله حاليا إلى إنجلترا للتباحث مع مانشستر يونايتد.

وسينتقل سانشيز إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء في نهاية الموسم.

وتأتي تقارير اقتراب رحيل سانشيز، تزامنا مع تصريحات أوليه جونر سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في المؤتمر الصحفي مساء أمس الجمعة، والتي أكد فيها التزام سانيز وأنه سيلعب دقائق أكثر مما يتوقع البعض في مانشستر يونايتد هذا الموسم.

انتقال ساشنيز إلى إنتر ميلان سيتيح له العمل مع أنطونيو كونتي مدرب الفريق الذي كان يسعى لضم اللاعب منذ سنوات لفرقه، فيما سيعيده للعمل أيضا مع روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد السابق.

صاحب الـ30 عاما سيعود أيضا للدوري الإيطالي بعد الخروج منه في 2011 عقب أربعة مواسم قضاها اللاعب هناك رفقة فريق أودينيزي.

سانشيز انضم إلى مانشستر يونايتد في الانتقالات الشتوية للموسم قبل الماضي، قادما من أرسنال.

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