ايوان ليبيا – وكالات :

وزارة التعليم بالحكومة الموقتة «تعتمد نتيجة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018 – 2019.م، بنسبة عامة بلغت (64.65%)»، وفقًا لما نشرته الحكومة على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك».

وأعلنت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، السبت، نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي (الثانوية- الثانوية الدينية) للعام الدراسي 2018-2019.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن النتيجة ستكون متوفرة عبر الرابط (http://natija.moel.ly) وذلك عقب ا عتمادها، عن طريق رقم الجلوس.

وأشارت الوزارة، إلى أن النتيجة سترسل نسخة منها لكل مراقبة تعليمية على حدة.

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