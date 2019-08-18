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الموقتة تعتمد نتيجة الشهادة الثانوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 ايوان ليبيا – وكالات :

وزارة التعليم بالحكومة الموقتة «تعتمد نتيجة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018 – 2019.م، بنسبة عامة بلغت (64.65%)»، وفقًا لما نشرته الحكومة على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك».

وأعلنت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، السبت، نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي (الثانوية- الثانوية الدينية) للعام الدراسي 2018-2019.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن النتيجة ستكون متوفرة عبر الرابط (http://natija.moel.ly) وذلك عقب ا عتمادها، عن طريق رقم الجلوس.

وأشارت الوزارة، إلى أن النتيجة سترسل نسخة منها لكل مراقبة تعليمية على حدة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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