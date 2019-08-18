63 قتيلا و182 جريحا حصيلة التفجير الإرهابى في حفل زفاف بأفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية صباح اليوم الأحد مقتل 68 شخصًا وجرح 182 آخرين في الهجوم الذي استهدف مساء أمس السبت حفل زفاف في كابول.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن “بين الضحايا نساء وأطفالا”.

وكان رحيمي أوضح مساء السبت أن الانفجار وقع “في صالة شار دبي لحفلات الزفاف في غرب كابول”، بدون أن يتمكن من الإعلان عن أي حصيلة.

ودانت حركة طالبان صباح الأحد الهجوم ونفت أي تورط لها فيه، وكتب ناطقان باسمها في تغريدة “الإمارة الإسلامية (الاسم الذي تطلقه الحركة على نفسها) تدين بحزم الاعتداء على مدنيين في كابول”.

وأضافا “ارتكاب مثل عمليات القتل المتعمدة والوحشية هذه واستهداف نساء وأطفال ليس له أي مبرر”. ولم يصدر أي تعليق عن الفرع الأفغاني لتنظيم “داعش” الذي ينفذ هجمات في أفغانستان. ويأتي الانفجار الذي وقع مساء السبت في غرب كابول بينما بلغت الولايات المتحدة وحركة طالبان المراحل الأخيرة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق من أجل خفض القوات الأميركية في أفغانستان. وتتميّز حفلات الزفاف الأفغانية بضخامتها إذ غالباً ما يناهز عدد المدعوين فيها المئات وأحياناً كثيرة الآلاف، وهي تقام في قاعات ضخمة يُفصل فيها عادة الرجال عن النساء والأطفال.

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