مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص جنود اسرائيليين قرب السياج الحدودي في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين في شمال القطاع .

وكان الجيش الإسرائيلي أكد في بيان أنه أطلق النار من مروحية ودبابة باتجاه “مسلحين مشبوهين” أمام السياج الذي يفصل بين قطاع غزة واسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن “محمد الترامسي (26 عامًا)، ومحمد ابو ناموس (27 عامًا)، ومحمود الولايدة (24 عامًا)” سقطوا “برصاص الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة الليلة الماضية”.

وتحدثت الوزارة عن جرح فلسطيني رابع في الحادثة نفسها، موضحة أن “إصابته حرجة”.

وأُطلقت ثلاثة صواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل مساء السبت، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في ثاني هجوم من هذا النوع خلال 24 ساعة.

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