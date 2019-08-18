جوندوجان: قانون لمسة اليد الجديد به ظلم للفريق صاحب الهجمة

وكتب جوندوجان: “قرار حكم الفيديو كان من الصعب تحمله”.

وأضاف “أي مهاجم يرتكب لمسة يد سواء متعمدة أم لا يتم احتساب ركلة حرة مباشرة؟ أما إن كان المهاجم يدافع ضدها فلا مشكلة؟”.

وأتم “إنها تظلم الفريق صاحب الهجمة، في رأيي تلك القاعدة يجب أن تتغير”.

مانشستر سيتي تعادل مع ضيفه توتنام بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

ووجه جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ولاعبيه الانتقادات لتقنية حكم الفيديو، بعد هدف في الوقت بدلا من الضائع سجله جابرييل خيسوس البديل ليمنح مانشستر سيتي الفوز على توتنام وبعد احتفال الجميع بحصد النقاط الثلاث من المباراة أشار الحكم إلى إلغائه بعد العودة للإعادة بالفيديو بداعي لمس الكرة يد آيمريك لابورت مدافع سيتي.

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