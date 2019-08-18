موندو ديبورتيفو تشرح كيف يساهم رحيل كوتينيو إلى بايرن في تعاقد برشلونة مع نيمار

لكن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أوضحت في تقريرها كيف يساهم رحيل كوتينيو إلى بايرن في اقتراب برشلونة من نيمار.

وأشار التقرير إلى أن كوتينيو يوفر 45 مليون يورو إلى برشلونة هذا الموسم برحيله إلى بايرن على سبيل الإعارة.

وأوضح التقرير أن برشلونة يوفر 12 مليون يورو قيمة راتب اللاعب البرازيلي بجانب 9 ملايين قيمة الإعارة ومتغيرات قد تصل إلى 25 مليون يورو.

وكشفت تقارير أن بذلك برشلونة لن يجد صعوبة في دفع راتب نيمار المقدر بـ 25 مليون يورو.

وقد تشهد الأيام القليلة المقبلة عرض رسمي جديد من برشلونة إلى باريس سان جيرمان لضم اللاعب ولو على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

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