مقتل شرطي بانفجار سيارة مفخخة في مدينة القامشلي السورية

دمشق-العنوان

قتل شرطي وأصيب شخصان بجروح اليوم الأحد، في هجوم بسيارة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد مسؤول أمني.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية على حسابات تابعة له على تطبيق تلغرام الهجوم.

وقال المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي الكردية (الاسايش) علي الحسن ، “انفجرت سيارة مفخخة اليوم (الأحد) في حي الاربوية قرب مدرسة الصناعة”، ما أسفر عن مقتل عنصر من تلك القوات، وإصابة شخصين آخرين بجروح، “أحدهما إصابته خطيرة”.

وأشار الحسن إلى أنه تم تفجير السيارة “عن بعد”. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عنصر من الأسايش.

وتُعد مدينة القاشلي، واحدة من أبرز مدن الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد، وتحتفظ قوات النظام السوري فيها بمقار حكومية وإدارية وبعض القوات.

وتتعرّض مناطق سيطرة القوات الكرديّة في شمال شرق سوريا بين حين وآخر لاعتداءات انتحاريّة وتفجيرات بسيّارات أو درّاجات ناريّة مفخّخة وعمليّات خطف، يتبنّى التنظيم المتطرّف تنفيذ معظمها.

وشهدت مدينة القامشلي اعتداءات دمويّة عدة. وفي يوليو الماضي، أصيب أشخاص عدة في تفجير سيارة مفخخة قرب كنيسة.

وأصيب سبعة مدنيّين على الأقلّ بينهم طفل بجروح في 17 يونيو في تفجير انتحاري بسيارة مفخّخة قرب مقرّ لقوّات الأمن الكرديّة في المدينة. إلا أن أعنف الهجمات وقع في يوليو 2016 مسفراً عن مقتل 48 شخصاً جرّاء تفجير شاحنة مفخّخة.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبّب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وأدى الى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدر-وكالات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية