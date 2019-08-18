السعودية تنظم مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين، وذلك في المسجد الحرام بمكة المكرمة، خلال الفترة من الثامن وحتى الثاني عشر من شهر محرم لعام 1441 هجريًا، الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس وحتى الرابع من سبتمبر المقبل.

وفى سياق متصل، دعا سفير السعودية لدى مصر، ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أسامة بن أحمد نقلي، حَفَظَّة القرآن الكريم في مصر للمشاركة في المسابقة الدولية التي تنظمها وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة.

وقال نقلي، إن المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- تُولي كتاب الله تعالى عناية عظيمة، وتُنفق جُل ما في وسعها في سبيل صونه، وهو النهج الذي سار عليه جميع أبناء الملك المؤسس، بعد أن قامت ركائز المملكة على كتاب الله الكريم، وسُنَّة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: “أن قلوب المسلمين حول العالم، ترنو بشوق كبير نحو المشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته المقبلة، ونسأل الله العلي القدير، التوفيق والسداد لِحَمَلَّة كتاب الله المشاركين في تلك المسابقة”.



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