فان بيرسي يكشف: أرسنال لم يرغب في استمرار زواجنا

وصرح الهولندي المعتزل مع نهاية الموسم الماضي “تستطيع مقارنتي بأرسنال كأنني متزوج. أنا وزوجتي، أرسنال، دام زواجنا لثمان سنوات. بعد 8 سنوات، زوجتي، ربما سئمت مني. هذه هي الحقائق”.

وواصل في تصريحات عبر قناة BT Sport “لو أرسنال لم يقدم لك عرضا جديدا، ستكون لديك نظرة مختلفة للأمور، لكن الحقيقة هي أن أرسنال لم يقدم لي عرضا للاستمرار معه. ثم تنظر حولك. كنت طموحا. كنت لا أزال أرغب في الفوز بالدوري. هذه هي الحياة. انتهي بي المطاف أمام 3 خيارات. إحداها كان بعيدا (خارج إنجلترا) واختفى سريعا. ثم كان أمامي إما مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد”.

واستمر المهاجم الأسبق البالغ عمره 36 عاما “ما لا يعرفه الناس، خلال الانتقال إلى يونايتد، كثير من الأشياء حدثت في الكواليس. عليك اتخاذ قرار بناء على أهدافك لكن أيضا لابد أن تتعامل مع الحقائق. أحد أبرز الحقائق كانت أن أرسنال سئم مني. هذه كانت البداية، لم يعرضوا علي التجديد. تحدثنا أنا وإيفان جازيديس (مدير أرسنال السابق) كثيرا مع (أرسين) فينجر، لم يعطوني أي خيار”.

تصريحات فان بيرسي، المتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز مع يونايتد في موسم 2012-2013، تتعارض مع ما قاله في موقعه الشخصي في 4 يوليو 2012 حين كتب “هدفي كان الفوز بالألقاب مع الفريق (أرسنال) وإعادة النادي لأيام أمجاده”.

“مرة أخرى اتضح لي أننا، من جوانب عديدة، نختلف على الطريق التي لابد أن يسير فيها أرسنال. فكرت كثيرا في الأمر، لكني قررت عدم تمديد عقدي”.

في أغسطس 2012 أصيب جمهور أرسنال بخيبة أمل كبيرة بعد إعلان النادي رحيل نجمه إلى منافس محلي عتيد هو مانشستر يونايتد.

انتقل فان بيرسي إلى فريق الشياطين الحمر مقابل 22.5 مليون جنيه إسترليني ليلعب تحت قيادة سير أليكس فيرجسون لمدة موسم توج فيه بالدوري.

استمر فان بيرسي موسمين آخرين في قلعة أولد ترافورد، لكن مع تراجع حاد في نتائج الفريق عقب رحيل أيقونته فيرجسون، رحل الهولندي إلى تركيا ليرتدي قميص فينيرباهتشة لمدة 3 سنوات.

وقضى فان بيرسي آخر موسم في مسيرته مع نادي فاينورد الهولندي، الفريق الذي ظهر مع للنور وأبدع قبل أن ينتقل إلى أرسنال في 2004.

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