ترامب مستاء من فوكس نيوز.. وهذه هى قناته المفضلة

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه مؤخرًا من قناة فوكس التليفزيونية التي بقيت لوقت طويل مفضلة لديه وقدّمت له الخدمات، وقال “واضح إنّ فوكس لم تعد ما كانت عليه”.

فبعد سنوات من العلاقة الخاصة، يبدو أنّ الرئيس الأمريكي ينقل اهتمامه إلى قناة أخرى، أصغر وأكثر يمينية: “وأن أمريكا نيوز نتوورك-OANN”.

تعود انطلاقة هذه القناة إلى عام 2013 حين أسسها أحد ممولي قطاع التكنولوجيا روبرت هيرينج الذي كان يسعى إلى تقديم خيار يتسم أكثر بالنهج المحافظ ضمن خريطة عمالقة الإعلام.

ومنذ ذلك الحين، نجحت القناة في كسب ود دونالد ترامب الذي كرر ثناءه عليها الأسبوع الماضي في تغريدة أشار فيها أيضاً إلى فوكس وشبكة “سي ان ان” التي تمثّل مصدر إزعاج شديد له.

وكتب على موقع تويتر حيث يتابعه نحو 63 مليون حساب، “انظروا إلى الأخبار المزيفة لـ(سي ان ان)، ففي المحصلة سيكون ذلك أفضل من مشاهدة برنامج شيبارد سميث ذي سجل المتابعات الأضعف ضمن فوكس نيوز، في الحقيقة، انني انتقل بأسرع وقت ممكن إلى (قناة وانن)”. ومنذ مارس، أعاد تغريد مواد منشورة على موقع القناة، كما أشار في أكثر من عشرة مناسبات إلى إعجابه بها. ويظهر في رأس صفحة مؤسس القناة روبرت هيرينج في موقع تويتر تغريدة يقول فيها إنّها “القناة المفضلة للرئيس”. وحين قطعت فوكس نيوز بث لقاء انتخابي لدونالد ترامب الأسبوع الماضي، غرّد هيرينج: “نحن لا نقطع البث أبداً!”. تعود العلاقة بينهما إلى وقت طويل نسبياً، فمنذ 2015، أجرت مرشحة جون ماكين السابقة لتكون نائبة الرئيس الأمريكي سارة بالين مقابلة مع ترامب، وهي كانت تشارك في تقديم برنامج “أون بوينت” على القناة. وخلال مؤتمره الصحفي الأول كرئيس للولايات المتحدة في يناير 2017، أعطى عدداً من الأسئلة إلى هذه القناة على حساب وسائل إعلامية بارزة، وهو أمر تكرر عشرات المرات خلال المؤتمرات الصحفية اليومية للمتحدثين باسمه خلال أول مئة يوم من رئاسته. وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في أعقاب قمة تاريخية أجراها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أشاد دونالد ترامب علناً بعمل القناة خلال إعطائه الكلمة لمراسلتها أميرالد روبنسون. وقال “شكرًا للطريقة الرائعة التي تتناولوننا بها. نقدّر ذلك”، وأضاف “هذا رائع فعلاً. ما تقومون به جميل جداً”. تتخذ “وانن” من سان دييجو في كاليفورنيا مقراً لها، ولكنّها لا تخضع لمقاييس المتابعة التي تجريها شركة نيلسن التي تعدّ مرجعاً في المجال. وإذا كانت تعرّف عن نفسها بكونها قناة “أخبار بحتة، بلا رأي”، فإنّ تحيّزها لترامب جلي، كما قال لصحيفة واشنطن بوست في 2017 عدد من موظفي القناة والموظفين السابقين. وتُتهم هذه القناة باتباع النظريات التآمرية، ولديها ميل إلى تبني لهجة “مناهضة للمسلمين والمهاجرين ومناهضة أيضاً لمسألة الإجهاض في تقاريرها”، وفق مرصد “ميديا ماترز”. ورغم انتقاداته، يبدو أنّ دونالد ترامب لم ينقلب تماماً على فوكس نيوز التي يتابع بإخلاص برنامجها الصباحي “فوكس & الأصدقاء” ويشارك فيه بين الحين والآخر عبر الهاتف أو من خلال اللقاءات غير المقررة مسبقاً أمام البيت الأبيض. وللرئيس الأمريكي علاقات متينة في فوكس نيوز: أحد أكبر الأسماء فيها، شين هانيتي، كان روّج لترامب في 2016. ولكن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، أعرب ترامب عن انزعاجه علناً من اللقاءات المتلفزة التي تجريها فوكس نيوز لعدد من مرشحي الحزب الديموقراطي الذين يتطلعون لمنافسته في عام 2020. وغرّد في مايو “من الصعب التصديق بأنّ فوكس نيوز تضيّع وقتاً لصالح” بيت بوتيغيغ، العمدة الشاب لساوث بند في ولاية انديانا، ويحلّ في المرتبة الخامسة في استطلاعات الرأي لانتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية. وقال “فوكس تتجه أكثر فأكثر نحو الجانب الخاسر (السيئ) بتغطيتها للديمقراطيين”. كما أنّ استطلاعات الرأي التي أجرتها فوكس نيوز بخصوص الانتخابات الرئاسية، شكّلت أحد مصادر إزعاجه. فبحسبها، تراجعت شعبية الرئيس الجمهوري إلى 43% في منتصف أغسطس، في استطلاع للرأي توقع خسارته في منافسات ثنائية مع أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي. وكان في نهاية يوليو أعلن أنّ استطلاعات فوكس نيوز “عاملتني دوماً بشكل سيئ”.

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