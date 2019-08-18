شرطة زيمبابوي تحظر مسيرات احتجاجية للمعارضة

حظرت شرطة زيمبابوي، اليوم الأحد، على أكبر حزب معارض في البلاد تنظيم احتجاج تم التخطيط لإطلاقه غدا، في مدينة بولاوايو، ثاني أكبر مدن البلاد، مستشهدة بمخاوف أمنية.

وقال مساعد مفوض الشرطة، بول نياثي، إن أي أوامر حظر ضد أي مسيرات احتجاجية قد صدرت وسط معارضة من جانب بعض جماعات الضغط التجارية، حسبما نقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج.

وكانت الشرطة قد منعت مسيرات في هراري يوم 16 أغسطس مما أدى إلى اعتقال 91 ناشطًا على الأقل، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في تحد للشرطة.

وخططت حركة التغيير الديمقراطي لسلسلة من المسيرات الاحتجاجية في جويرو وماسفينجو وموتاري، احتجاجا على تراجع الأوضاع الاقتصادية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا