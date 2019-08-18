الجرائم الإنسانية والإخفاء القسري في طرابلس تفنّد أكاذيب أدعياء المدنية … بقلم / محمد الامين

التنكيل الممنهج الذي تمارسه جهات مهيمنة على القرار بحكومة الوفاق أو متحالفة معها ضدّ ناشطين سياسيين سلميين لا علاقة لهم بمجريات الصراع العسكري، أمرٌ مُخزٍ في حقّ من يتشدّقون بالمدنيّة، ويدّعُون في احترام الحريات العامة والخاصة باعاً وذراعاً !!

لا يمكن بحال أن نجد تفسيرا لاستمرار الممارسات غير القانونية وتصاعدها خلال الفترة الأخيرة سوى أن حكومة طرابلس فاقدة لزمام الأمور، وأن القرار الأمني والقضائي مُهيمنٌ عليهما من قبل جهات بعينِها باتت تحتكر التعامل بأسلوب الهراوة مع الناشطين والنخبة المثقفة، تعتقل من تشاء وتغيّبُ من تشاء وِفق مصالحها الضيقة وخلافاتها وعداوتها الخاصة.

وكما سمحت لنا وسائل التواصل الاجتماعي والتسريبات الداخلية بالاطلاع على جوانب عدة من جرائم العصابات القائمة على الاحتجاز والسجون والمعتقلات بالعاصمة، والوقوف على المعاملة الوحشية للمعتقلين، فإن تقارير المنظمات الدولية التي تعكس مخاوفها على الوضع الإنساني والحقوقي في مناطق سيطرة العصابات المتحالفة مع الوفاق، تأتي هذه الأيام لتؤكد ما نعلمه بالضرورة ويعجز العامة عن الإلمام به ومعرفته..

..لن تزيد هذه الممارسات في قوة مرتكبيها، ولن تطيل في عُمر المستفيدين منها.. بل سوف تنسف بالتأكيد كل شرعية يدّعيها هؤلاء، وتفند أراجيفهم حول الحرية والعدالة والشفافية..

#الحرية_ للدكتور علي الصيد منصور

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