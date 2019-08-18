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ذكرى عبور خط الموت..الأمريكيون يتذكرون 18/08/1981، ويتحدثون عن معمر القذافي

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

محمد الامين يكتب :

ذكرى “عبور خط الموت”..الأمريكيون يتذكرون 18/08/1981، ويتحدثون عن معمر القذافي: الوطنية سلوك وممارسة يومية وليست شعارات وبروباغندا زائفة يا هواة السياسة..

.. عندما تكون وطنيا يحترمك العدوّ قبل الصديق.. ويذكرك الذين يكرهونك ويحاربونك، في مناسبات وأحداث خطيرة.. لا يُشترطُ فيك حينها أن تكون بقوّة عدوّك.. ولا أن تكون قادرا حتى على إلحاق الحدّ الأدنى من الأذى به أو بمصالحه..

حسبُك أن تقول “لا”.. وأن تكون رافضا الخضوع إلى إرادة العدوّ حتى وهو في ذروة جبروته.. فكيف يكون الأمر لو كنت تمثل تهديدا حقيقيا لمصالحه؟ وشوكة في حلقه، ويقرأ لك ألف حساب؟
مجلة “ناشيونال انترست” الأمريكية تحدثت في مقال مطول لها اليوم عن حادثة “عبور طائرة تابعة للبحرية الأمريكية لخط الموت” واطلاق القيادة الليبية 70 مقاتلة لاعتراضها.. واقعة سوف تظل مفخرة لليبيا وعلامة وضّاءة لسيادتها، ومحطة من محطات المواجهة المشرّفة والكبرياء الوطني الذي نفتقده اليوم..

لنتذكّر بالمناسبة أن القذافي قد حارب الناتو واذنابه، في حرب تآمرية واضحة، وغزو أجنبي متعدّد، واستخدام ظالم وعشوائي للقوة الغاشمة ضد بلد مسالم..

لكنه لم يدمّر منشأة ليبية واحدة.. ولم يقصف مستشفى.. ولا مطارا مدنيا.. ولا حيّا سكنيا.. ولم يحرّض على ذلك.. ولم يأمر بمهاجمة أي مرفق ليبي.. ولم يقطع مياه ولا كهرباء.. ولا عطّل خدمة واحدة دون موجب.. ولا أمر بنهب مصرف أو استباحة بيت آهلٍ..

في ذروة الحرب الدائرة اليوم، تحلّ ذكرى 18 أغسطس 1981، وينبّهنا إليها الإعلام الأمريكي ومجتمع النخبة، وينساها ويتجاهلها الليبيون.. فنستحضر ويستحضر الوطنيون معاني لا يدركها هواة السياسة، تجار الحروب، فجّار الخصومة المتجرّدون من شرف المواجهة وأخلاقيات الحرب..

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • انتم كلاب قتلتم القذافي وأقسام فرحا بموته – الان كوريا الشمالية تتحالف مع ايران وبعض دول من أمريكا الشمالية لضرب الولايات المتحدة ضربة موجعة لتقلص من تكبرها على العالم والنَّاس –
    أمريكا عدوة الاسلام وعدوة الصين وعدوة الروس وعدوة اللاتينيين وعدوة الافارقة وعدوة البريطانيين وعدوة الألمان وعدوة المسيحيين وعدوة الهنود وعدوة الكوريين وعدوة اليابان وعدوة أفغانستان وعدوة فيتنام وعدوة الإندونيسيين وعدوة كل العالم بأسره – عدا الأوروبيين والاسرائليين واللبنانيين والخنازير والجهلة والمجانين والخونة امثالكم –
    اللهم انصر الاسلام وتبث ضربات المقاتلين وأعمر مساجد الاسلام بالمصلين والذين يدعون بهلاك كل المعتدين الذين حرقوا القران العظيم ودمرهم بكل نفس ماتت في سبيل الحق ولو بعد حين . واجعل كيد الطامعين في نحرهم بما نسوا لقاء ربهم يوم الدين . والله اكبر فوق كيد السافلين .

    رد

  • انتم كلاب قتلتم القذافي ورقصتم فرحا بموته – الان كوريا الشمالية تتحالف مع ايران وبعض دول من أمريكا الجنوبية لضرب الولايات المتحدة ضربة موجعة لتقلص من تكبرها على العالم والنَّاس –
    أمريكا عدوة الاسلام وعدوة الصين وعدوة الروس وعدوة اللاتينيين وعدوة الافارقة وعدوة البريطانيين وعدوة الألمان وعدوة المسيحيين وعدوة الهنود وعدوة الكوريين وعدوة اليابان وعدوة أفغانستان وعدوة فيتنام وعدوة الإندونيسيين وعدوة كل العالم بأسره – عدا الأوروبيين والاسرائليين واللبنانيين والخنازير والجهلة والمجانين والخونة امثالكم –
    اللهم انصر الاسلام وتبث ضربات المقاتلين وأعمر مساجد الاسلام بالمصلين والذين يدعون بهلاك كل المعتدين الذين حرقوا القران العظيم ودمرهم بكل نفس ماتت في سبيل الحق ولو بعد حين . واجعل كيد الطامعين في نحرهم بما نسوا لقاء ربهم يوم الدين . والله اكبر فوق كيد السافلين .

    رد