محمد الامين يكتب :

ذكرى “عبور خط الموت”..الأمريكيون يتذكرون 18/08/1981، ويتحدثون عن معمر القذافي: الوطنية سلوك وممارسة يومية وليست شعارات وبروباغندا زائفة يا هواة السياسة..

.. عندما تكون وطنيا يحترمك العدوّ قبل الصديق.. ويذكرك الذين يكرهونك ويحاربونك، في مناسبات وأحداث خطيرة.. لا يُشترطُ فيك حينها أن تكون بقوّة عدوّك.. ولا أن تكون قادرا حتى على إلحاق الحدّ الأدنى من الأذى به أو بمصالحه..

حسبُك أن تقول “لا”.. وأن تكون رافضا الخضوع إلى إرادة العدوّ حتى وهو في ذروة جبروته.. فكيف يكون الأمر لو كنت تمثل تهديدا حقيقيا لمصالحه؟ وشوكة في حلقه، ويقرأ لك ألف حساب؟

مجلة “ناشيونال انترست” الأمريكية تحدثت في مقال مطول لها اليوم عن حادثة “عبور طائرة تابعة للبحرية الأمريكية لخط الموت” واطلاق القيادة الليبية 70 مقاتلة لاعتراضها.. واقعة سوف تظل مفخرة لليبيا وعلامة وضّاءة لسيادتها، ومحطة من محطات المواجهة المشرّفة والكبرياء الوطني الذي نفتقده اليوم..

لنتذكّر بالمناسبة أن القذافي قد حارب الناتو واذنابه، في حرب تآمرية واضحة، وغزو أجنبي متعدّد، واستخدام ظالم وعشوائي للقوة الغاشمة ضد بلد مسالم..

لكنه لم يدمّر منشأة ليبية واحدة.. ولم يقصف مستشفى.. ولا مطارا مدنيا.. ولا حيّا سكنيا.. ولم يحرّض على ذلك.. ولم يأمر بمهاجمة أي مرفق ليبي.. ولم يقطع مياه ولا كهرباء.. ولا عطّل خدمة واحدة دون موجب.. ولا أمر بنهب مصرف أو استباحة بيت آهلٍ..

في ذروة الحرب الدائرة اليوم، تحلّ ذكرى 18 أغسطس 1981، وينبّهنا إليها الإعلام الأمريكي ومجتمع النخبة، وينساها ويتجاهلها الليبيون.. فنستحضر ويستحضر الوطنيون معاني لا يدركها هواة السياسة، تجار الحروب، فجّار الخصومة المتجرّدون من شرف المواجهة وأخلاقيات الحرب..

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