كوكا يشارك في خسارة براجا أمام سبورتنج لشبونة

سبورتنج لشبونة انتصر بهدفين مقابل هدف ليكتب الخسارة الأولى لـ براجا في الموسم.

كوكا شارك أساسيا قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 73.

وتألق حارس سبورتنج لشبونة أمام رأسية خطيرة لكوكا في الدقيقة 40، كما تحصل محترفنا المصري على بطاقة صفراء في الدقيقة 66.

ماركوس وينديل افتتح التسجيل أولا لـ لشبونة في الدقيقة 16 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات استغل برونو فيرنانديز خطأ قاتلا من دفاع براجا لتوغل داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة قوية تهز الشباك.

بينما جاء هدف براجا الوحيد في الدقيقة 73 عن طريق ويلسون إدواردو بعد متابعة لكرة عائدة من القائم.

انتصار لشبونة هو الأول له هذا الموسم بعد تعادله في الجولة الأولى أمام ماريتيمو، بينما انتصر براجا في الجولة الأولى على حساب موريرينسي.

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