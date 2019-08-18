توخيل: لا يمكننا خسارة نيمار دون إتمام صفقات جديدة.. علينا التحسن

وخسر سان جيرمان أمام رين في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي بهدفين لهدف.

وقال توخيل في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “نحتاج لتطوير الهجوم والتحسين في الدفاع”.

وأضاف “ينقصنا أيضا اللياقة البدنية وهذا أمر طبيعي لأننا في بداية موسم وبعض اللاعبين عادوا من فترة الراحة قبل أسبوعين فقط. من الصعب أن تواجه أندية تعتمد بشكل كبير على القوة البدنية ومستعدين بشكل جيد لانطلاق الموسم مثل رين وأنت لازلت تحتاج لاكتمال لياقة لاعبي فريقك”.

وعن نيمار دا سيلفا، أشار مدرب باريس سان جيرمان: “لا يمكننا خسارة نيمار في سوق الانتقالات دون إتمام صفقات جديدة للفريق، هذا مستحيل”.

وأردف “وإذا استمر نيمار، فأنت ستملك من يمكنه الفوز في المواجهات الفردية من أي لاعب”.

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