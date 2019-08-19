تعرف على مكافأة منتخب مصر للناشئين بعد فوزه ببطولة العالم لكرة اليد

قال كابتن هشام نصر، إن مكافأة اتحاد كرة اليد للاعبين عقب تحقيق هذا الفوز تبلغ ١٥٠٠ جنيه فقط نظرا للأمكانيات المتاحة وهناك مكافأة أخرى يتم تقديمها من وزارة الشباب والرياضة، وهناك ثلاثة لاعبين من منتخب مصر تم اختيارهم لمنتخب العالم وهم حسن أداح وأحمد هشام وحميد.

وأضاف هشام نصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة Mbc مصر، أن الاتحاد حرص على تقديم الدعم للفريق ولديهم هدف كبير وهو تنظيم كأس العالم بمصر ٢٠٢١ لذلك نعمل على تجهيز منتخبات الشباب لاختيار مجموعة متميزة من اللاعبين المميزين لمساندة المنتخب الأول لتحقيق هدفنا الكبير.

وتابع قائلا ان الاتحاد بدأ منذ سنتين تجهيز المنتخبين وأن يحقق فريق الشباب الميدالية البرونزية وفريق الناشئين الحصول على كأس العالم هذا أكثر من طموحاتنا.

واختتم رئيس اتحاد كرة اليد، إن سر نجاح هذا الاتحاد اختيار فريق العمل ووضع كل شخص بالمكان المناسب وإنكار الذات وجميع أعضاء مجلس الإدارة يعملون بشكل تطوعي.

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