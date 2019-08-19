قنونو: إسقاط طائرة إماراتية مسيرة

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق باسم عملية «بركان الغضب»، العقيد محمد قنونو، إن «المضادات الدفاعية أسقطت صباح الأحد طائرة إماراتية مسيرة أخرى شارك مع طائرة أخرى في الهجوم على مطار مصراتة وحاولت استهداف الطائرات والبنية التحتية».

وأضاف قنونو في بيان حول سير المعارك في العاصمة طرابلس، أن «القصف بالطائرات المسيرة الإماراتية من قبل قوات القيادة العامة لم ينتج عنها أي إصابات لبنية سلاح الجو الليبي».

وتابع «رصدنا في الآونة الأخيرة ودرسنا كل تحركات طيران العدو، وأفشلنا كل محاولاته لضرب خطوطنا، ومحاولاته لفك الحصار عن طرق إمداده المقطوعة».

وقال إن «الهدوء الظاهر على المحاور ضمن استراتيجية المعركة لتفوقنا مخابراتيا، وعملياتيا»، متابعا «نرصد كل كبيرة وصغيرة، وعلى أهبة الاستعداد للتحرك في أي لحظة يصدر فيها الأمر، لتنفيذ الأمر المناسب».

وتسبّبت المعارك التي اندلعت في الرابع من أبريل الماضي، في سقوط 1093 قتيلًا وإصابة 5,762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 100 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

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