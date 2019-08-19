تعليق حفتر على قصف كلية مصراتة الجوية

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المُسلحة إشراف المشير خليفة حفتر بشكل مباشر على الضربة الجوية التي سُددت الليلة الماضية للكلية الجوية في مصراتة .

وقال مكتب الإعلام في تدوينة مقتضبة نشرها مساء الأحد بأن المشير حفتر أشرف وبشكلٍ مُباشر على إستهداف القوات الجوية لغُرف العمليات التركية في إشارة منه لضربة قاعدة مصراتة .

ونقل مكتب الإعلام بالقيادة العامة عن المشير حفتر قوله ” بأن القوات المسلحة ستُحبط أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية تدعم وتموّل الإرهاب داخل ليبيا ” وذلك في أول تعليق منه على ضربة الكلية الجوية مصراتة .

وأصدرت غرفة العمليات الرئيسية بالقيادة العامة للقوات المسلحة بلاغاً ومنشوراً بوقت مبكر من يوم الأحد أعلنت فيه تنفيذ سلاح الجو التابع لها عملية استهداف ناجحة ودقيقة في مصراتة مؤكدة بأن بلاغها هذا موجه للمعنيين في المدينة .

وقال المنشور بأن الغارات إستهدفت مخازن ومستودعات تستخدم لطائرات تركية مسيرة من طراز ( بايرقدار – TB2) في الكلية الجوية مصراتة .

وأكد المنشور بأن هذا الإستهداف جاء لتشكيلها تهديد وخطورة على القوات المسلحة وعلى المدنيين .

وأضاف : ” وتعلن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي عدم رغبتها في استهداف مدينة مصراتة ومرافقها، إلا أن مساهمتها في المجهود الحربي ضد عمليات تحرير طرابلس من سيطرة المليشيات المسلحة، يجعلنا مضطرين اعتبارها هدفاً مشروعاً للسلاح الجوي الليبي ” .

وختمت القيادة العامة منشورها مؤكدة على : ” إن استمرار أستضافة مدينة مصراتة للدعم العسكري التركي يجعل منها هدفاً عسكرياً مشروعاً لقواتنا المسلحة، غير أن حيادها وعدم تدخلها ودعمها لمليشيات حكومة الوفاق، سوف يغير من نظرتنا لها ويجعلنا نتوقف عن مهاجمتها واستهدافها بسلاح الجو الليبي، إضافة إلى عدم التخطيط لمهاجمتها في المستقبل، بعد عمليات تحرير طرابلس من المليشيات الارهابية ” .

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