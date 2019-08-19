سطو مسلح على مقر دائرة توزيع الكهرباء في حي الأندلس

ايوان ليبيا – وكالات :

ذكرت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء على صفحتها الرسمية أن عناصر مسلحة لمجموعة وصفتها بالخارجة عن القانون اقتحمت مقر دائرة توزيع حي الأندلس في مدينة طرابلس وأشهرو السلاح على المناوبين.

وأضافت الدائرة في منشورها بأن المجموعة قامت بالسطو على مافي حوزة المناوبين من نقود شخصية وهواتفهم وسيارة لأحد المناوبين ولاذوا بالفرار.

واستنكرت الشركة العامة للكهرباء هذا الاعتداء الذي يؤثر سلباً –حسب وصفها- على نفوس العاملين وجهودهم التي يقومون بها من أجل استقرار الشبكة الكهربائية. كما ناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الاعتبارية بتحمل مسؤولياتها بحماية مقار الشركة العامة للكهرباء وعامليها .

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