انطلاق دورة إعداد القادة بالعاصمة المصرية القاهرة لعدد من مسؤولي صندوق الضمان الاجتماعي

القاهرة 19 أغسطس 2019 (وال) -انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي في مجال إعداد القادة لعدد من مسؤولي صندوق الضمان الاجتماعي، أمس الأحد في العاصمة المصرية القاهرة، وبإشراف وتنفيذ شركة الاتحاد العربي.

ويترأس الوفد مدير فرع الصندوق غرب بنغازي أنور الجوهري، بالإضافة إلى كل من مدير إدارة الشؤون القانونية ريم الشكري ورئيس قسم الإعلام التوعوي بالإدارة العامة محمود إعظيم عبد السيد و مدير مكتب الخدمات الضمانية التميمي عبد السيد محمد الرفادي ومدير مكتب الخدمات الضمانية أوباري أبوسيف الصديق ورئيس وحدة المعاشات بمكتب رقدالين علي إحفيظ .

هذا وتستمر الدورة لمدة خمسة أيام يتلقي من خلالها الحاضرون لمناقشةعدد من المواضيع والمحاور منها سمات ومهارات المدير القائد المتميز وتشخيص وحل المشكلات واتخاذ القرار، أيضا بناء وإدارة فريق العمل وتحليل واستغلال الفرص والتعامل مع القيود وعديد المحاور الأخرى.(وال – القاهرة ) س خ / رس

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