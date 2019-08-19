استكمال أعمال اللجنة الاستشارية للمناهج بكلية الصيدلة للعام 2019م

الإسكندرية 19 أغسطس 2019 (وال) – اختتمت اللجنة الاستشارية للمناهج بكلية الصيدلة أمس الأحد، أعمالها للعام 2019م، وذلك بعد استكمال اجتماعاتها المنعقدة بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية أغسطس 2019 م.

وأبرز ما تناولته هذه الاجتماعات هو مراجعة مناهج المرحلة المهنية من برنامج دكتور صيدلة التعلم بين المهن المختلفة والبحوث العلمية لطلاب برنامج دكتور صيدلة، بالإضافة إلى مناقشة أهداف ومتطلبات التدريب السريري ضمن البرنامج.

والجدير بالذكر أن برنامج “دكتور صيدلة” PharmD بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية هو الأول في ليبيا حيث تستقبل كلية الصيدلة بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية هذا العام الدفعة الرابعة من طلاب البرنامج، علما بأن التعلم بالبرنامج يتم بالطرق التفاعلية بما في ذلك التعلم المبني على المعضلات والتعلم المبني على الفريق.(وال – الإسكندرية ) س خ / رس

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