ريدينج يدعم مهاجمه الإيفواري بعد تعرضه للعنصرية

المهاجم الإيفواري شارك في مباراة ريدينج الأخيرة ضد كارديف سيتي كبديل وأهدر ركلة جزاء في الدقيقة 91 حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريقه بثلاثية نظيفة.

ونشر ميتي صورة لسباب أحد مشجعي ريدينج عبر حسابه الشخصي على تويتر، وعلق عليها قائلا “لا أعتقد أنني بحاجة للتحدث”.

بعدها نشر ناديه بيانا قال فيه: “لن نمنح الأكسجين للتعليقات العنصرية المرسلة إلى هذا الرجل عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وعلق النادي على صورة وضعها لميتي وهو يحتفل بأحد أهدافه “بدلا من ذلك، سنسمح لهذه لصورة بالتحدث بألف كلمة”.

بعد شكر توجه اللاعب بالشكر لناديه وكل من دعمه.

هذا الشهر، شهد تعرض نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لهجوم عنصري من قبل أحد مشجعي إيفرتون عبر حسابه الشخصي على تويتر، قبل أن تصدر الشرطة بيانا حول الأمر ().

أفادت شرطة مقاطعة ميرسيسايد وقتها أنه تم القبض على المتهم بشأن واقعة العنصرية الجديدة التي تعرض لها صلاح.

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