بوكيتينو: قرار إغلاق نافذة الانتقالات في إنجلترا مبكرا غلطة فادحة

وقال المدرب الأرجنتيني “لم أكن موجودا خلال الاتفاق على إغلاق السوق مبكرا، لكن في تلك اللحظة اعتقدوا أن ذلك هو أفضل شيء للأندية”.

وأضاف “لكنني أعتقد أن داني ليفي رئيس توتنام وكثير من الرؤساء قد لاحظوا الآن أنها غلطة كبيرة للغاية، أتمنى أن نصلح تلك المشكلة في الموسم المقبل”.

وتابع “نحن بحاجة للعودة للعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها أوروبا، لأنني أعتقد أن الأمر مهم للغاية حينما تنافس في الدوري الأوروبي أو دوري الأبطال”.

وواصل “أندية دوري الأبطال يمكنها أن تتسبب في مشاكل للأندية مثلنا والأمر واضح أنني لا يمكنني أن أكون سعيدا كمدرب في آخر 3 أسابيع من النافذة قد تقوم أندية أوروبا بزعزعة استقرار فريقك”.

وأتم “بالنسبة لي الأمر منطقي ونحن بحاجة للعودة إلى النظام القديم فورا، آمل أن يخوضوا نقاشا مثمرا في رابطة الدوري والعودة بسرعة لما كان عليه الأمر في الماضي”.

قديما كانت نافذة الانتقالات في إنجلترا مثل بقية الدوريات الكبرى في أوروبا تغلق في نهاية شهر أغسطس في منتصف الليل، بعد بداية الموسم فعليا، لكن منذ موسمين اتخذ قرارا من رابطة الدوري الإنجليزي بالتصويت بإغلاق نافذة الانتقالات قبل يوم من بداية الموسم المحلي في تمام الخامسة مساء بتوقيت بريطانيا.

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