سكاي: سانشيز يستعد للخضوع للكشف الطبي في إنتر

وقال التقرير إن إنتر سيضم المهاجم الدولي التشيلي على سبيل الإعارة، مع دفع نصف قيمة راتبه.

وسيمتلك إنتر ميلان بندا بأحقية شراء سانشيز صاحب الـ30 عاما ويقدر بـ14 مليون جنيه إسترليني.

سانشيز انضم إلى مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية رحل بموجبها هنريك مخيتاريان إلى صفوف أرسنال في يناير 2018، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك سانشيز خلال الموسم الماضي في 27 مباراة بكل المسابقات ما بين أساسي وبديل، سجل خلالها هدفين وصنع 4 آخرين.

حينما وقع سانشيز في سوق الانتقالات الشتوية قالت تقارير صحفية إن راتبه “على الورق” يقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ما يجعله اللاعب الأعلى تقاضيا للأجر في الدوري الإنجليزي الممتاز متخطيا بوجبا الذي يتقاضى 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وأشارت التقارير وقتها أن سانشيز سيحصل على علاوات خاصة بحقوق الصورة ما ترفع راتبه مجددا إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ما يقدر بحصوله على 108 مليون جنيه إسترليني كرواتب لفترة 4 أعوام ونصف مع يونايتد بجانب 20 مليون جنيه إسترليني مبلغ حصل عليه عند التوقيع.

ولم يقدم النجم التشيلي ما كان متوقعا منه مع الشياطين الحمر ما دفع أولي جونار سولشاير مدرب الفريق الحالي للتفكير جديا في التخلي عن خدماته خاصة مع حجم الراتب الذي يتقاضاه اللاعب.

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