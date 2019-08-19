البشير يمثل أمام المحكمة لاتهامه بالفساد

الخرطوم-العنوان

مثل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، اليوم الإثنين، أمام المحكمة لمواجهة تهم فساد، يقول محاموه إنها بلا أساس.

وحكم البشير السودان طيلة 30 عاماً، وأُطيح به في أبريل الماضي بعد أسابيع من الاحتجاجات.

وظهر البشير داخل القفص خلال المحاكمة التي عقدت في معهد العلوم القضائية والقانونية، مرتدياً زيًا تقليديًا.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة في المحاكمة يوم السبت المقبل.

وقال المحققون في يونيو الماضي إن مبالغ طائلة من العملات الأجنبية عُثر عليها في أكياس كبيرة داخل منزله.

وفي أبريل الماضي، قال رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان إنه عُثر في منزل البشير على أموال تزيد على 113 مليون دولار، من العملات الأجنبية والمحلية.

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