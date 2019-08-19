أيرلندا الشمالية: انفجار يستهدف الشرطة على الحدود مع أيرلندا

قالت شرطة أيرلندا الشمالية إن عبوة انفجرت قرب الحدود مع أيرلندا اليوم الإثنين وكان الهدف من ورائها استدراج وقتل أفراد من الشرطة كانوا يتحققون من أمر بلاغ كاذب في مكان قريب ونجوا بأعجوبة.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا بأن عبوة مثيرة للريبة وُضعت في منطقة كاونتي فيرمانه التي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود في ساعة متأخرة الليلة الماضية. وأبلغ أفراد من الشرطة في المكان اليوم الإثنين بوقوع انفجار في الجوار. وقالت الشرطة إنه لا توجد إصابات.

وقال ستيفن مارتن نائب قائد الشرطة في بيان “على الرغم من أن التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية فإنني أعتقد بشدة أنها كانت محاولة متعمدة لاستدراج الشرطة والزملاء في وحدة تفكيك القنابل إلى المنطقة لقتلهم”.

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