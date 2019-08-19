تأجيل محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق في فضيحة فساد إلى 26 أغسطس الجاري

أجل قاض، اليوم الإثنين، محاكمة يتورط فيها رئيس وزراء ماليزيا السابق، نجيب عبد الرزاق، تتعلق بصندوق التنمية الحكومي، المعروف باسم “1 إم دي بي”، في أكبر محاكمة حتى الآن مرتبطة بفضيحة فساد بمليارات الدولارات .

وسيمثل نجيب أمام المحكمة في 21 تهمة تتعلق بغسل الأموال، و4 تهم بسوء استخدام السلطة، بسبب مزاعم تفيد بأنه اختلس 3ر2 مليار رينجت ماليزي (551 مليون دولار) من الصندوق.

ويتعرض صندوق التنمية الحكومي لتحقيق دولي للفساد، في دول تتضمن سنغافورة وهونج كونج وسويسرا، بسبب شكوك بأن 5ر4 مليار دولار من المال العام قد اختلسها مسئولون ماليزيون رفيعو المستوى، من بينهم رئيس الوزراء السابق وأقرب مساعديه وأفراد أسرته.

وقرر كولين سيكويراه، قاضي المحكمة العليا، اليوم الإثنين، تأجيل المحاكمة إلى 26 أغسطس الجاري، بعد السماح بطلب تأجيل من جانب المدعي العام، بعد أن قدم الأخير للدفاع 15 حزمة من الوثائق وبيانات شهود.

ويحاكم نجيب منذ إبريل الماضي، في قضية ثانية تتعلق بسبع تهم بالفساد وغسل الأموال وانتهاك جنائي للأمانة.

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