تقرير: مالديني في مدريد من أجل ماريانو دياز

وأشارت الصحيفة إلى أن مالديني سيجتمع بمسؤولي نادي ريال مدريد للتعرف على طلباتهم من أجل الموافقة على بيع اللاعب المنتمي لجمهورية الدومينيكان والبالغ عمره 26 عاما.

وكتبت توتوسبورت أن أندية أخرى بخلاف ميلان تأمل الحصول على خدمات اللاعب الأسبق لفريق ليون الفرنسي.

وخرج اللاعب الحامل للجنسية الإسبانية من حسابات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لذلك يبحث الأخير عن عرض مناسب لبيع المهاجم.

وشارك دياز في 22 مباراة بالموسم الماضي وسجل 4 أهداف.

وكان دياز لاعبا في فريق الشباب لنادي ريال مدريد قبل أن ينتقل لمدة موسم إلى ليون.

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