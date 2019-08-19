بوتين: روسيا لن ترفض العودة إلى مجموعة جي 8

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن بلاده تود السماح لها بالعودة إلى مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في العالم (جي 8).

وكانت روسيا عضوا في مجموعة الدول الثماني، والتي أصبحت الآن مجموعة السبع، خلال الفترة ما بين 2002 و2014، ولكن تم تجميد عضويتها في المجموعة بعد استيلائها على شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وقال بوتين في تصريحات صحفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ردا على سؤال بشأن العمل وفق صيغة مجموعة الثماني السابقة: “نحن لن نرفض”.

وأضاف بوتين خلال تصريحاته التي أدلى بها بالمقر الصيفي للرئيس الفرنسي في قلعة بريجانسون أن “أي اتصال مع شركائنا وفق أي صيغة، هو أمر مفيد”.

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