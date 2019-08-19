نقابة طياري ريان إير تؤكد تمسكها بالإضراب في بريطانيا

أكدت نقابة طياري شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية “ريان إير” أن لجوء الشركة إلى القضاء وليس للمفاوضات من أجل إلغاء إضراب طياري الشركة في بريطانيا يعزز فرص الإضراب، قبل أكثر مواسم سفر نهاية الأسبوع ازدحاما في بريطانيا.

وذكرت رابطة الطيارين البريطانية اليوم الإثنين أن “ريان إير” خسرت فرصة تسوية خلافها مع طياريها بشأن الأجور بعد لجوئها إلى المحكمة العليا في بريطانيا والتي ستعقد جلسة استماع يوم الأربعاء المقبل، قبل يوم واحد من بدء الإضراب الذي يستمر 48 ساعة ويشمل مطارات بريطانيا بما في ذلك مطار “ستانستيد” أشد مطارات شركة الطيران الأيرلندية ازدحاما.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بريان ستراتون الأمين العام للرابطة القول إن محاولة وقف المحادثات من خلال تحرك قانوني بعد رفض المزيد من المفاوضات “مؤشر جديد على أساليب التنمر التي يبدو أن شركة الطيران تفضلها”.

وأضاف أن الشركة الموجود مقرها في العاصمة الأيرلندية دبلن تواصل بيع تذاكر سفر لأيام الإضراب، والتي تصادف يوم عطلة البنوك المقررة يوم 26 أغسطس الحالي.

كانت رابطة الطيارين البريطانيين قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي اعتزام طياري شركة رايان إير الأيرلندية للطيران تنفيذ إضراب لعدة أيام في الفترة بين نهاية أغسطس الحالي وحتى أوائل سبتمبر المقبل. وأوضحت الرابطة أن 80% من أعضائها صوتوا لصالح تنظيم الإضراب لمدة خمسة أيام كاملة يومي 22 و23 أغسطس الحالي والفترة بين 2 إلى 4 سبتمبر المقبل. وكان أكثر من 600 طيار ومساعد طيار صوتوا على دعوات الرابطة لتنفيذ إضراب في رايان إير بعد فشل الشركة في اقتراح شروط جديدة للأجور، وفقا لرابطة الطيارين البريطانيين.

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