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بعد انسحابها من معاهدة القوى النووية: أمريكا تختبر صاروخ كروز لمسافة تتجاوز 500 كيلومتر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الإثنين إنها اختبرت صاروخ كروز تقليديا يُطلق من الأرض، وإنه نجح في إصابة هدفه بعدما قطع مسافة تجاوزت 500 كيلومتر، وذلك في أول تجربة من نوعها بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.
وأضاف البنتاجون في بيان أن التجربة نُفذت يوم الأحد بجزيرة سان نيكولاس في كاليفورنيا.
وانسحبت الولايات المتحدة رسميا هذا الشهر من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي كانت أبرمتها مع روسيا عام 1987، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة وهو ما نفاه الكرملين.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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