بالفيديو – عقدة الذئاب مستمرة.. يونايتد يقتل نفسه أمام ولفرهامبتون

وتعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه ولفرهامبتون إيجابيا بهدف لمثله اليوم الاثنين في ملعب مولينكس في ختام ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

وخلال الموسم الماضي تعادل الفريقان في أولد ترافورد في الدوري وخسر يونايتد في لقاء الدور الثاني بالإضافة للقاء كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما أن عقدة ولفرهامبتون بالنسبة لمدرب يونايتد أولي جونار سولشاير مستمرة إذ أنه واجه الفريق أربع مرات خسر في ثلاث لقاءات وتعادل في واحدة وذلك حينما كان يدرب كارديف سيتي سابقا والآن الشياطين الحُمر.

افتتح أنتوني مارسيال أهداف المباراة في الدقيقة 27.

بينما أدرك ولفرهامبتون التعادل عن طريق تسديدة صاروخية من روبن نيفيز في الدقيقة 55.

وشهدت المباراة إضاعة بول بوجبا لركلة جزاء في الدقيقة 68 تصدى لها حارس ولفرهامبتون روي باتريشيو.

بتلك النتيجة وصل رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة الرابعة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب.

أما ولفرهامبتون فوصل رصيده إلى نقطتين يحتل بهم المركز الـ13.

بدأت المباراة بسيطرة تامة ليونايتد على أحداث اللقاء ونتج عنها هدف مارسيال بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الأول ورغم تقدم يونايتد في النتيجة لكن فشل مارسيال في تسجيل الهدف الثاني بعدما استغل خطأ من مدافع ولفرهامبتون في تمرير الكرة واستخلص الكرة وانفرد بالحارس لكن الكرة ارتطمت بقدمه ولم يستطع التسديد.

وفي الشوط الثاني وصلت الكرة إلى جيسي لينجارد داخل منطقة الجزاء لكنه فشل في تسديد الكرة.

ورسدد راؤول خيمينيز الكرة برأسه لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى ديفيد دي خيا.

وبعد ذلك عوقب يونايتد بإدراك أصحاب الأرض التعادل بتسديدة صاروخية من روبن نيفيز.

وبينما سنحت فرصة ليونايتد لتسجيل هدفا ثانيا لكن بوجبا أهدر ركلة الجزاء.

ولم يكن هناك فرص خطيرة حتى نهاية المباراة لتنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا