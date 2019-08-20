أزمة خط الوسط وتبديلات سولشاير المتاخرة في ملامح تعادل ولفرهامبتون ويونايتد

وتعادل مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون إيجابيا اليوم الاثنين بهدف لمثله في ملعب مولينكس في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ملامح تعادل يونايتد أمام ولفرهامبتون.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بتبديل وحيد على تشكيل لقاء تشيلسي بإشراك دانييل جيمس بدلا من أندرياس بيريرا.

تكمن مشكلة يونايتد في أمرين في خط الوسط، الأول في الناحية الدفاعية والثانية هجومية.

كيف؟

اليوم تواجد في وسط يونايتد بول بوجبا وسكوت مكتوميناي وجيسي لينجاردن ربما اللاعب الأسكتلندي هو الوحيد الذي ينطبق عليه سمات دفاعية.

لكن هل يوجد أي لاعب يستطيع استخلاص الكرة؟ هل يوجد لاعب ارتكاز حقيقي؟ الإجابة لا.

بالتالي تستمر معاناة يونايتد حينما يسيطر أي فريق على معركة وسط الملعب.

أما في الناحية الهجومية اضطر بوجبا لبناء الهجوم من الخلف فابتعد عن منطقة جزاء ولفرهامبتون وبالتالي كانت مهمة صناعة اللعب موكلة إلى لينجارد.

لم يظهر لينجارد بشكل جيد تماما لم يصنع أي فرصة حتى الهدف جاء من تمريرة من ماركوس راشفورد، وركلة الجزاء التي أهدرها بوجبا كان سببها اللاعب الفرنسي نفسه بعدد من التمريرات كانت بعيدة عن لينجارد.

وفي لقاء تشيلسي بدأ أندرياس بيريرا المباراة لكنه لم يلعب بشكل جيد أيضا، بيع أندير هيريرا وعدم تعويضه هو نقطة سلبية خاصة في ظل ابتعاد نيمانيا ماتيتش عن مستواه وبقائه مؤخرا على مقاعد البدلاء.

الشوط الأول كان يونايتد رائعا ولكن مع بداية نظيره الثاني وضح جليا التراجع وحتى مع إدراك ولفرهامبتون التعادل غابت التبديلات تماما.

دانييل جيمس لم يظهر بشكل جيد ولم يشكل أي خطورة تذكر على ولفرهامبتون فقط يركض سريعا لإرسال عرضية خاطئة في النهاية الإضافة لسوء مستوى لينجارد.

لكن أول تبديل من أولي جونار سولشاير كان في الدقيقة 75 والثاني في 88.

ماذا يستطيع أن يفعل تبديل في الدقيقة 88 خاصة وأنه لاعب شاب يبلغ من العمر 17 عاما وهذه مشاركته ربما الثالثة أو الرابعة في تاريخه في الدوري الإنجليزي؟

عدا التمركز الخاطئ في لقطة هدف تعادل ولفرهامبتون لكن يونايتد لأول مرة منذ سنوات عديدة يملك خط دفاع جيد ويستطيع التحسن مع مرور الوقت.

شراكة هاري ماجواير رفقة فيكتور ليندلوف تنمو بشكل سريع والثنائي متفاهم ويثق في نفسه كثيرا وهذا ينعكس على الفريق ككل.

آرون وان بيساكا هو أحد أفضل صفقات يونايتد في السنوات الأخيرة خاصة بما أظهره في مباراتي تشيلسي وولفرهامبتون.

يكفي القول أن بيساكا استخلص ما يقرب من 6 كرات في الشوط الأول فقط.

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