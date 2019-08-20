العمل الإنساني في ليبيا علامة مضيئة وسط ظُلمة الصراع … بقلم / محمد الامين

في اليوم العالمي للعمل الإنساني، نستشعر بعمق معاني المعاناة والمخمصة التي ألمّت بالمواطن الليبي، ونحمّل مسئولية المأساة الإنسانية الطاحنة الراهنة ببلدنا إلى الأطراف التي تداولت على السلطة، والأطراف المتصارعة عليها حاليا، بالإضافة إلى الحكومات الفبرايرية المتعاقبة التي جردت الليبيين من مكاسبهم المعيشية والصحية والتعليمية وتعاملت مع هذه المكاسب بازدراء وانتقامية وحقد لا لشيء إلا لكونها ثمرة عمل خصم سياسي تاريخي اسمه الدولة الجماهيرية. اليوم يواجه المواطن الليبي مأساته الإنسانية ونكبته الاقتصادية والأمنية أعزل مكشوف الرأي عاري الصدر رغم ثروات بلاده المتدفقة على مدار الساعة، ورغم أرصدة بلاده وأصولها وودائعها التي تحولت إلى مجرد ذكريات يبكيها الليبي قبل أن يخلد إلى نومه المتقطع المضطرب..

حُزنُنا لوضع بلدنا ولمعاناة أهله، وللكابوس المرير، لن يجعلنا نجحد فضل الآخرين أو نبخسهم أشياءهم.. أتحدث عن منظمات داخلية ودولية منها الأهلي ومنها الحكومي ومنها الأممي، سعت قدر المستطاع إلى تخفيف معاناة مدن ليبية منكوبة كمرزق وغات وسرت وغيرها..

هذه الجهود تُذكر وتُشكر قياسا بالظروف المحبطة والبيئة غير الملائمة التي تعمل فيها منظمات كـ يونيسيف ليبيا، وكيانات إنسانية عاملة في مجالات الصحة والتعليم والغذاء..

لن تجعلنا مرارة الواقع نجحد فضل الآخرين الذين هبّوا لإيواء وإغاثة ليبيين شرّدهُم بنُو جلدتهم، وجوّعهم شركاؤهم في الوطن، وهدم بيوتهم وهجّرهم الطامعون في السلطة المتصارعون على حكم بلد مدمّر..

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