قريبا استدعاء الحكومة المؤقتة أمام النواب

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن أعضاء المجلس اتفقوا أمس الاثنين خلال جلستهم التي عقدت بمدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح على تكليف اللجان المختصة بدراسة تقرير هيئة الرقابة الإدارية وذلك استعداداً لاستدعاء الحكومة الليبية المؤقتة والمؤسسات ذات العلاقة لمناقشة ما جاء في التقرير.

وقال بليحق إن النواب اتفقوا أيضا على تشكيل لجنة من القانونيين من أعضاء مجلس النواب لإعداد مقترح بشأن النواب المنشقين عن مجلس النواب والذين يعقدون اجتماعات في مدينة طرابلس وحث الحكومة المؤقتة على تحسين مرتبات المتقاعدين.

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