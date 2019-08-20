صرف مخصصات أرباب الأسر اليوم الثلاثاء

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، أمس الإثنين، أنه سيشرع في صرف مخصصات أرباب الأسر المقدرة بنحو 500 دولار لكل فرد للسنة 2019 ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق20 أغسطس الجاري.

كما أعلن المصرف المركزي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، آلية التقديم وإتمام إجراءات شراء النقد الأجنبي، منوهًا إلى أنه سيجري لاحقًا إصدار بيان بشأن ما يتعلق بتغيير المصرف.

وطالب المصرف المركزي المواطنين المتقدمين للحصول على مخصصات أرباب الأسر بضرورة «التأكد من أن كافة البيانات للهاتف النقال مسجلة ومقيدة باسم والرقم الوطني لرب الأسرة»، موضحًا أنه «في حال عدم قيد رقم الهاتف باسم والرقم الوطني لرب الأسرة فإن عليه زيارة أحد مراكز البيع لشركتي المدار أو ليبيانا لاستكمال البيانات» و«عند الانتهاء من التأكد من أن كافة البيانات لرب الأسرة صحيحة يمكن الاستمرار في عملية حجز مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي».

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