الفاخري يستقبل رئيسة جمعية النافذة البيضاء لذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية

بنغازي 20 أغسطس 2019 (وال) – استقبل رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني الأستاذ جمعة الفاخري , أمس الإثنين في مكتبه رئيسة جمعية النافذة البيضاء لذوي الإعاقة، بالمملكة الأردنية الهاشمية السيِّدة وداد عبدالكريم الأحيوي , وبحضور رئيسة منظمة نسمة أمل لذوي الإرادة في بنغازي السيدة فاطمة الفاخري .

واطَّلع السيد رئيس الهيئة ـ خلال الاجتماع ـ على بعض النشاطات التي تختصُّ بها هذه الفئة المهمة من أبناء المجتمع.

ومن جهتها عبَّرت رئيسة جمعية النافذة البيضاء لذوي الإعاقة عن سعادتها بالاهتمام والعناية اللذين يحظى بها ذوو الإرادة في ليبيا، وعن سرورها بحسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بها والوفد المرافق على أرض ليبيا، مبديةً شكرها للجنة المهرجان ولمنظمة نسمة أمل، وأهل بنغازي عامَّةً.

يشار إلى أن السيِّدة وداد عبد الكريم الأحيوي مشاركة ضمن الوفد الأردني في فعاليات مهرجان الإبداع والتميُّز لذوي الإرادة في دورته الثانية، برعاية الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني. (وال – بنغازي) رس

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