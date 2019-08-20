الفلبين تحذر السفن الأجنبية من المرور عبر مياهها الإقليمية بدون تصريح

حذرت الفلبين، اليوم الثلاثاء، من أنها ستنفذ “بطريقة غير ودية”، بروتوكولا دبلوماسيا يلزم السفن الأجنبية التي تمر عبر مياهها الإقليمية بتقديم إشعار مسبق أو الحصول على تصريح من الحكومة.

ويأتي التحذير بعد سلسلة من المشاهدات من جانب الجيش الفلبيني، لسفن حربية صينية في المياه الإقليمية للبلاد.

ولم ترد تلك السفن على استفسارات الضباط العسكريين، كما لم تقدم للحكومة أي إشعار مسبق بشأن مرورها.

ومن جانبه، قال سلفادور بانيلو المتحدث باسم الرئاسة في بيان له: “لتجنب سوء التفاهم في المستقبل، يعلن الرئيس أنه يجب على جميع السفن الأجنبية التي تمر بمياهنا الإقليمية، أن تقدم إخطارا بذلك، وأن تحصل على تصريح من السلطات الحكومية المناسبة، قبل مرورها فعليا”.

وأضاف: “إما أن تمتثل (السفن) بطريقة ودية، أو نفرض عليها الامتثال بطريقة غير ودية”. ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السفارة الصينية في مانيلا. وتجدر الاشارة إلى أنه منذ يوليو الماضي، تم رصد ما لا يقل عن خمس سفن حربية صينية تمر عبر مضيق في جنوب الفلبين، في حوادث منفصلة، بحسب ما قاله اللفتنانت جنرال سيريليتو سوبيانا، وهو قائد عسكري إقليمي. وقال سوبيانا إن الجيش الفلبيني حاول الاتصال بالسفن الحربية عندما شُوهدت في ممر سيبوتو، ولكن الصينيين لم يردوا.

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