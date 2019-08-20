الرئيس الألماني يفتتح اليوم المؤتمر العالمي أديان من أجل السلام

يفتتح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الثلاثاء المؤتمر العالمي “أديان من أجل السلام”.

وبحسب بيانات منظمة “أديان من أجل السلام” غير الحكومية، سيشارك في النسخة العاشرة من أكبر مؤتمر للأديان في العالم 900 فرد من حوالي مئة دولة.

وسيلتقي خلال الأيام المقبلة في مدينة لينداو بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا ممثلون رفيعو المستوى من الأوساط الدينية والحكومية، لمنافشة حلول في مناطق نزاع متفرقة.

وسيتركز النقاش خلال مؤتمر هذا العام على دور المرأة في عمليات السلام.

والتقت مجموعات وفود أمس الاثنين بالفعل للإعداد لمحادثات المؤتمر. ومن المقرر أن تشارك إيلا غاندي، نجلة مناضل الحريات الهندي مانيلال غاندي، في ندوة عن العنف ضد المرأة خلال فعاليات المؤتمر بعد غد الخميس.

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