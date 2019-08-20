سكاي: تشيلسي يقترب من إعارة زاباكوستا إلى روما

وقال التقرير إن الظهير الأيمن الإيطالي والذي لم يشارك في أي مباراة مع تشيلسي خلال الموسم الجاري مع مدربه الجديد فرانك لامبارد تم اعتباره زائد عن الحاجة وبالتالي سيرحل إلى أحد الأندية الإيطالية.

وقال التقرير إن روما يقترب من الحصول على خدمات المدافع الإيطالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وسيخضع للفحص الطبي في وقت لاحق خلال الأسبوع الجاري.

صاحب الـ27 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من تورينو في صيف 2017 حينما كان أنطونيو كونتي مدربا للنادي بمبلغ 25 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

ولعب الدولي الإيطالي بقميص تشيلسي في 52 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وغاب زاباكوستا خلال الموسم الماضي مع ماوريسيو ساري الذي درب تشيلسي خلفا لكونتي عن المشاركة، إذ أنه لم يبدأ سوى مباراة وحيدة في الدوري الإنجليزي كانت الأخيرة في الموسم ضد ليستر سيتي، كما لعب لدقيقة وحيدة في انتصار الزرق ضد أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، وفي المجمل لعب 17 مباراة معظمها كبديل صنع خلالها هدفين.

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