تشامبرلين: هذا ما يحتاجه ليفربول للتتويج بألقاب أخرى

ويعتقد لاعب خط الوسط أن الفوز الذي حققه الريدز على ساوثامبتون في الدوري 2-1، بجانب انتصار منتصف الأسبوع على تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي، إشارة على قدرة الفريق على التحسن باستمرار.

وقال تشامبرلين لموقع ناديه “كان لدينا طعم الفوز بالألقاب، وعرفنا ما يلزمنا للوصول إلى هناك. أعتقد أن الأمور ستزداد صعوبة. نحن نعلم ما يتطلبه الأمر وستكون هناك لحظات نتعرض خلالها للاختبار خلال العام لم نواجهها العام الماضي”.

وأضاف “اضطررنا للقتال خلال العام الماضي، وخوض العديد من اللحظات الصعبة. نحن نعلم أنه ستكون هناك اختبارات ونعلم أن هذا هو المطلوب”.

هناك إصرار بين الجميع داخل الفريق، لضمان أن ما حدث في مدريد كانت مجرد بداية لفترة نجاح متواصلة للنادي، ويضيف تشامبرلين: “هذه المجموعة من اللاعبين على القمة ذهنياً، والمدرب هو أحد أكثر المدربين الجيدين ذهنياً”.

وأوضح “نحن نعرف ما هو المطلوب مننا، وأعتقد أن هذا الشعور ينمو داخل الفريق. هناك العديد والعديد من القادة داخل الفريق، وليس فقط جوردن هندرسون وجيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك. كل فرد هنا يتحمل المسؤولية”.

وأتم “هذا فريق يسير حقاً في الاتجاه الصحيح، ولكن أيضاً من المبكر قول هذا مع بداية الموسم. يتعين علينا أن نبقي أقدامنا على الأرض وأن نواصل الحفاظ على النتائج الجيدة التي نحققها”.

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