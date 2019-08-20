بريطانيا تعرب عن قلقها بشأن اختفاء أحد أفراد قنصليتها بهونج كونج

أعربت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد باختفاء أحد أفراد قنصليتها في هونج كونج بالبر الرئيسي الصيني، وربما تم احتجازه.

وأفادت وسائل إعلام محلية في هونج كونج بأن سيمون تشينج مان- كيت، زار الصين في مهمة تجارية، ويعد في عداد المفقودين منذ الثامن من أغسطس الجاري.

وذكرت صحيفة “هونج كونج فري بريس”، أن تشينج هو مسئول معني بالتجارة والاستثمار في قسم التنمية الاسكتلندية الدولية بالقنصلية.

وقالت صديقة تشينج التايوانية إن آخر رسالة منه قد تم إرسالها بينما كان يقترب من الحدود في قطار فائق السرعة.

يشار إلى أنه مقيم بصورة دائمة في هونج كونج، وقد درس في تايوان وبريطانيا قبل أن يعود إلى هونج كونج. وليس معروفا ما إذا كان يحمل جواز سفر دبلوماسيا، ونوعية الوثائق التي كان يستخدمها في الدخول إلى الصين. وأكدت السلطات البريطانية أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات في إقليم قوانجدونج وهونج كونج. وقالت الحكومة الاسكتلندية إنها تشعر بالقلق أيضا وتنسق مع وزارة الخارجية. وتشهد هونج كونج – التي تتمتع بحكم شبه ذاتي – موجة من الاحتجاجات خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأت حركة الاحتجاج في التاسع من يونيو الماضي ضد مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.

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