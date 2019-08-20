حكومة إيطاليا تنهار.. كونتي يعلن استقالته لخلافات مع سالفيني

روما-العنوان

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه في طريقه لإبلاغ رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا باستقالته من منصبه.

وجاء هذا الإعلان عقب جلسة نقاش في مجلس الشيوخ بشأن حكومته، أثاره زعيم حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف والشريك السابق في الائتلاف الحكومي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني.

وقال كونتي، “سأنهي هذه التجربة الحكومية هنا… سأذهب إلى رئيس الجمهورية (سيرجيو ماتاريلا) لإبلاغه باستقالتي”.

وكان الائتلاف الحكومي الذي تمثله حكومة كونتي مكونا من حركة خمس نجوم الشعبوية وحزب رابطة الشمال اليميني المتطرف الذي يقوده سالفيني، إلا أن الأخير أعلن انهيار الائتلاف في 8 أغسطس بسبب خلاف حول مشروع للسكك الحديدية.

ويسعى سالفيني لإسقاط الحكومة على أمل إجراء انتخابات مبكرة يأمل أن تجعله رئيس الوزراء.

وانتقد كونتي سالفيني أمام مجلس الشيوخ، لمتابعته مصالحه الخاصة عن طريق سحب الائتلاف الحكومي.

وقال: “سمعت أنك تطالب بـ” الصلاحيات الكاملة “وتدعو إلى (المظاهرات) في البازا لدعمك. الأمر الذي أقلقني”.

ورد سالفيني قائلاً: “شكرًا لك أخيرًا ، سأفعل كل شيء مجددًا”.

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